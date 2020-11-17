"Интер" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Интер" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Миланский "Интер" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" хотели бы подписать звёздного голландца в качестве свободного агента. Контракт игрока с "красными" истекает в июне 2021 года.

Впрочем, пока "Интер" не вступал в переговоры с 30-летним футболистом, на которого также претендует "Барселона".

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с июля 2016 года, сыграл 199 матчей, забил 19 голов и сделал 16 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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