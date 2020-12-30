Джикия встретился с легендарным Хабибом

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия встретился с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

"Аккуратно посидели, попили чай, обсудили футбол", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

32-летний Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 29 боев и одержал 29 побед. 24 октября 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры.

27-летний Джикия в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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