"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"

Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен

Миланский "Интер" договорился о переходе нападающего туринского "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Sportmediaset.

По сведениям источника, "Интер" уже согласовал переход форварда, но трансфер состоится лишь в том случае, если миланцы не сумеют купить полузащитника "Лацио" Хоакина Корреа, за которого предложено 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Белотти хочет купить "Зенит", но итальянец отказывается переезжать в Россию.

27-летний Белотти выступает за "Торино" с 2015 года. Всего он провел за клуб 230 матчей во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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