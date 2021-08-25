"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"
Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен
Миланский "Интер" договорился о переходе нападающего туринского "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Sportmediaset.
По сведениям источника, "Интер" уже согласовал переход форварда, но трансфер состоится лишь в том случае, если миланцы не сумеют купить полузащитника "Лацио" Хоакина Корреа, за которого предложено 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Белотти хочет купить "Зенит", но итальянец отказывается переезжать в Россию.
27-летний Белотти выступает за "Торино" с 2015 года. Всего он провел за клуб 230 матчей во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17