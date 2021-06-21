"Интер" может переманить одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен

"Интер" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Милана" Хакану Чалханоглу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" могут подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Чалханоглу с "Миланом" истекает 30 июня этого года, поэтому он может перейти в другой клуб на правах свободного агента. В составе "Интера" турок может заменить датчанина Кристиана Эриксена, который перенесет операцию на сердце и, возможно, завершит карьеру.

В минувшем сезоне 27-летний Чалханоглу провел за "Милан" 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 12 результативных передач.

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