"Интер" может подписать Азмуна в случае продажи Лукаку

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"Интер" может подписать Азмуна в случае продажи ЛукакуФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун рассматривается миланским "Интером" в качестве замены Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "неррадзури" рассматривают помимо Азмуна еще Дувана Сапату из "Аталанты" и Душана Влаховича из "Фиорентины".

В прошедшем сезоне российской премьер-лиги Азмун сыграл 24 матча, в которых забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.

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