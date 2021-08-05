"Интер" может подписать Азмуна в случае продажи Лукаку
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун рассматривается миланским "Интером" в качестве замены Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "неррадзури" рассматривают помимо Азмуна еще Дувана Сапату из "Аталанты" и Душана Влаховича из "Фиорентины".
В прошедшем сезоне российской премьер-лиги Азмун сыграл 24 матча, в которых забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.
Также не пропустите: "Ливерпуль" выставил ценник на Шакири. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси недоволен составом "Барселоны"
-
"Тоттенхэм" заинтересован в подписании Коутиньо
-
"Ницца" арендовала голкипера ПСЖ
-
Жоау Мариу прокомментировал победу над "Спартаком" в Лиге чемпионов
-
1
Источник: переговоры о продлении контракта Месси провалились
-
"Реал Мадрид" считает, что сделка Ла Лиги с CVC наиболее выгодна "Барселоне"
-
Источник: "Динамо" подписало контракт с Макаровым из "Рубина"
-
"Алавес" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" может подписать Азмуна в случае продажи Лукаку
-
"Ливерпуль" выставил ценник на Шакири
-
Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"
-
Зарема о Смородской: "Не люблю полных"
-
Агент Клаудиньо высказался о переговорах с "Зенитом"
-
Источник: Грилиш подписал контракт с "Манчестер Сити"
-
"Аталанта" завершает сделку по Демиралу
-
"Реал" может подать в суд на Ла Лигу
-
"Реал Мадрид" и "Барселона" выступают против сделки Ла Лиги с CVC на 2.7 миллиарда евро
-
Агенты Умтити встретятся с представителями "Барселоны"
-
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал сделку с CVC на 2.7 миллиарда евро
-
"Зенит" может подписать белорусского голкипера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17