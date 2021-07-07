"Интер" может подписать Бельерина

Фото: инстаграм Бельерина/Автор неизвестен

Как сообщает SempreInter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, миланский "Интер" намерен подписать испанского защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.

По информации источника, в "Арсенале" готовы отдать футболиста в аренду, однако они хотят включить в договор пункт обязательного выкупа за 20-25 миллиона евро, .

В прошедшем сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 25 игр в АПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Индзаги высказался об Эриксене. | http://soccernews.ru