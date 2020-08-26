"Интер" может подписать чемпиона мира-2018

Миланский "Интер" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Челси" Нголо Канте, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает главный тренер итальянского клуба Антонио Конте. Клубы могут вступить в переговоры в ближайшее время.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. Всего хавбек провел за английский клуб 170 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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