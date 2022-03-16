"Интер" может подписать форварда "Аякса"

Фото: инстаграм Аллера\Автор неизвестен

Форвард "Аякса" Себастьен Аллер может перейти в гранд Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланский "Интер" намерен совершить трансфер нападающего грядущим летом, а директор клуба уже провёл встречу с представителями Аллера.

Отмечается, что на этой встрече обсуждался будущий переход игрока в стан "нерадзурри"

Сообщается, что сумма трансфера может составить 35 миллионов евро. Игрок уже дал свое согласие на переход.

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