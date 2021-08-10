"Интер" может подписать яркого игрока сборной Нидерландов

Фото: инстаграм Думфриса/Автор неизвестен

Латераль ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Думфрис может в ближайшее время перейти в миланский "Интер".

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, голландский клуб намерен выручить за своего капитана 20 миллионов евро, "неррадзури" в свою очередь считают, что у них получится заполучить игрока за 15 миллионов евро и еще 5 в качестве бонусов.

Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения.

В прошедшем сезоне Думфрис сыграл 30 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 2 гола.

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