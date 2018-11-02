"Интер" может потерять одного из лидеров команды

"Интер" опасается возможного ухода Марцело Брозовича из клуба.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в услугах 25-летнего хорвата заинтересованы многие европейские гранды, а его клаусула составляет всего 60 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом месяце Брозович продлил контракт с клубом до 2022 года.

В этом сезоне на счету Брозовича два гола в 12 матчах.

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