"Интер" может потерять одного из основных игроков летом

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство "нерадзурри" разочаровано игрой футболиста во второй части сезона, поэтому он, скорее всего, не будет выкуплен у "Сассуоло" за 25 миллионов евро. К тому же, конкурентом Сенси является звездный датский хавбек Кристиан Эриксен.

В нынешнем сезоне 24-летний Сенси провел за "Интер" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Сассуоло" действует до лета 2023 года.

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