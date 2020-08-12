"Интер" может пригласить тренера "Порту" вместо Конте
Миланский "Интер" проявляет интерес к главному тренеру "Порту" Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.
По сведениям издания, руководство итальянского клуба может назначить португальского специалиста по окончании нынешнего сезона. Впрочем, подписать Консейсау будет непросто, так как "Порту" требует за него 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Интер" может уволить нынешнего главного тренера Антонио Конте из-за конфликта с руководством клуба.
В нынешнем сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии, а также продолжает выступления в Лиге Европы, где дошел до полуфинала.
Не пропустите: Месси купил в Милане дом недалеко от офиса "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации
-
Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
"Спартак" стал фаворитом в борьбе за французского защитника
-
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
-
"Интер" может пригласить тренера "Порту" вместо Конте
-
Бывший тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб
-
Киевское "Динамо" проиграло во втором матче под руководством Луческу (видеообзор)
-
"Рубин": "Судья Иванов - лучший игрок матча с "Локомотивом"
-
"Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" и сыграет в полуфинале Лиги Европы
-
"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы
-
Федун высказался о слухах о возможном уходе Тедеско из "Спартака"
-
"Ювентус" предложил "Арсеналу" обмен футболистами
-
"Лилль" совершил рекордный трансфер в истории клуба
-
Квинси Промес может перейти в "Арсенал"
-
Защитник "Монако" Камиль Глик перешел в итальяский клуб
-
Леонид Федун прокомментировал объяснения арбитров по их работе в матче с "Сочи"
-
Денис Глушаков получил предложения из Китая и Катара
-
"Локомотив" обыграл "Рубин" в стартовом матче РПЛ
-
"Тоттенхэм" совершил первый летний трансфер, купив экс-игрока "Баварии"
-
Руководство "Наполи" хочет включить в новый контракт Гаттузо пункт о штрафе в размере 7 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17