"Интер" может пригласить тренера "Порту" вместо Конте

Миланский "Интер" проявляет интерес к главному тренеру "Порту" Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба может назначить португальского специалиста по окончании нынешнего сезона. Впрочем, подписать Консейсау будет непросто, так как "Порту" требует за него 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Интер" может уволить нынешнего главного тренера Антонио Конте из-за конфликта с руководством клуба.

В нынешнем сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии, а также продолжает выступления в Лиге Европы, где дошел до полуфинала.

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