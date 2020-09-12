"Интер" может приобрести Маркоса Алонсо, но при одном условии

Миланский "Интер" сохраняет интерес к защитнику "Челси" Маркосу Алонсо, пишет сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Впрочем, "нерадзурри" будут вести переговоры о трансфере испанца только при условии, что из команды уйдёт кто-то из имеющихся левых фулбеков.

Напомним, что 29-летний Алонсо отлично знаком главному тренеру "Интера" Антонио Конте по совместной работе в "Челси".

В прошлом сезоне игрок провёл за "синих" 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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