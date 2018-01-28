"Интер" может продать Брозовича в "Арсенал"
"Интер" готов продать хорватского полузащитника Марцело Брозовича, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланскому клубу нужны финансовые средства для приобретения хавбека ПСЖ Хавьера Пасторе. Поэтому "нерадзурри" могут пожертвовать Брозовичем, которым интересуются "Арсенал", "Ливерпуль", "Эвертон" и "Тоттенхэм".
В этом сезоне 25-летний Брозович провел за "Интер" 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Не пропустите: Два клуба АПЛ поборются за Брозовича. | http://soccernews.ru
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