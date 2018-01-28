"Интер" может продать Брозовича в "Арсенал"

Теги интер миланмарцело брозович

"Интер" может продать Брозовича в "Арсенал"

"Интер" готов продать хорватского полузащитника Марцело Брозовича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланскому клубу нужны финансовые средства для приобретения хавбека ПСЖ Хавьера Пасторе. Поэтому "нерадзурри" могут пожертвовать Брозовичем, которым интересуются "Арсенал", "Ливерпуль", "Эвертон" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне 25-летний Брозович провел за "Интер" 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Два клуба АПЛ поборются за Брозовича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов