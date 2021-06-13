"Интер" может продать Лаутаро, если им предложат 90 миллионов евро
Фото: инстаграм Лаутаро/Автор неизвестен
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский "Интер" может продать нападающего Лаутаро Мартинеса, если получит крупное предложение.
По информации источника, итальянский клуб согласится отпустить форварда, если за него предложат около 90 миллионов евро.
Основными претендентами на футболиста считаются "Барселона", "Реал" и "Атлетико", однако у всех этих испанских клубов нет такой суммы на покупку Лаутаро.
Ранее в СМИ сообщалось, что каталонский клуб может включить в сделку по 23-летнему нападающему защитника Эмерсона Рояла, который прошлый сезон провел в "Бетисе" на правах аренды.
В прошедшем сезоне Лаутаро провел 38 матчей в Серии А, забил 17 голов и сделал 6 голевых передач.
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