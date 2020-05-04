"Интер" может продать Лаутаро Мартинеса ради покупки Погба

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"Интер" может продать Лаутаро Мартинеса ради покупки Погба

Миланский "Интер" всерьёз нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на покупке француза настаивает главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте, руководство клуба считает, что этот трансфер позволит сократить отставание в классе от "Ювентуса".

Однако "Интер" не может позволить себе столь дорогостоящую сделку без топ-продажи, поэтому не исключено, что миланцы решат отпустить Лаутаро Мартинеса.

Напомним, что Погба играл под руководством Конте в "Ювентусе". Интерес к хавбеку также проявляют "Реал" и ПСЖ.

Не пропустите: В "Ювентусе" оценили вероятность трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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