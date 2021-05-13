"Интер" может продать Лукаку

Теги ромелу лукакуинтер милан

"Интер" может продать ЛукакуФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere dello Sport, "Интер" может продать Ромелу Лукаку.

Также "Интер" может выслушать предложения по Лаутаро Мартинесу, Ашрафу Хакими или Алессандро Бастони.

Интерес к бельгийцу уже проявляли "Челси" и "Манчестер Сити". "Интер" может согласиться продать форварда, за сумму около 120 миллионов евро.

Также не пропустите: Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените"

Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов