"Интер" может продать Лукаку

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere dello Sport, "Интер" может продать Ромелу Лукаку.

Также "Интер" может выслушать предложения по Лаутаро Мартинесу, Ашрафу Хакими или Алессандро Бастони.

Интерес к бельгийцу уже проявляли "Челси" и "Манчестер Сити". "Интер" может согласиться продать форварда, за сумму около 120 миллионов евро.

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