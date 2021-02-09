"Интер" может продать Лукаку. Нападающий заинтересовал ПСЖ и "Манчестер Сити"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в другой команде.

Как утверждает Calciomercato.com, летом итальянцы могут согласиться на продажу бельгийца, если желающие заплатят за него достаточную сумму. По информации источника, сам Лукаку не хотел бы покидать "Интер", но руководство клуба может продать его для экономии финансов - Лукаку является самым высокооплачиваемым игроком команды и зарабатывает 7,5 млн евро в год.

К футболисту, по слухам, проявляют интерес ПСЖ и "Манчестер Сити".

Оба гранда следят за ситуацией вокруг Лукаку и ждут нужного момента для того, чтобы сделать предложения о трансфере. В случае ухода Конте с поста главного тренера миланцев, вероятность перехода форварда в другой клуб возрасте.