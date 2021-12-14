"Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях

Теги интер милансамир ханданович

"Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях

Фото твиттер "Интера"

Вратарь миланского "Интера" Самир Ханданович, возможно, останется в клубе ещё на один сезон.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство "нерадзурри" задумалось о продолжении сотрудничества с 37-летним стражем ворот.

Однако для продления контракта словенцу придётся пойти на значительное сокращение зарплаты - с 3,5 до 1,5-2 миллионов евро в год.

Также Ханданович должен согласиться на роль дублёра Андре Онаны, который пополнит "Интер" ближайшим летом.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

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