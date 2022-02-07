"Интер" может продлить контракт с Хандановичем на выгодных условиях

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"Интер" может продлить контракт с Хандановичем на выгодных условиях

Фото: инстаграм Хандановича\Автор неизвестен

Контракт словенского вратаря Самира Хандановича с миланским "Интером" может продлен, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о пролонгации соглашения, которое истекает 30 июня 2022 года. Новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что ради того, что остаться в "Интере", Ханданович готов пойти на снижение своей заработной платы.

В нынешнем сезоне словенец сыграл 23 матча в Серии А, в 10 из которых оставил свои ворота "сухими". Всего этой кампании итальянского чемпионата Ханданович пропустил 19 голов.

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