"Интер" может усилиться экс-защитником "Манчестер Юнайтед"

Теги интер миланпармаматтео дармиантрансферы

"Интер" может усилиться экс-защитником "Манчестер Юнайтед"

Миланский "Интер" намерен приобрести у "Пармы" флангового защитника Маттео Дармиана.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" может присоединиться к "нерадзурри" за 2,5 миллиона евро.

При этом рыночная стоимость 30-летнего итальянца оценивается в 6,5 миллионов.

Дармиан оказался в "Парме" в сентябре прошлого года, с тех пор он сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Челси" отказал "Интеру" в продаже Канте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" готов продать Кутепова из-за проблем с финансовым фэйр-плей

"Спартак" готов продать Кутепова из-за проблем с финансовым фэйр-плей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов