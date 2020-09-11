"Интер" может усилиться экс-защитником "Манчестер Юнайтед"

Миланский "Интер" намерен приобрести у "Пармы" флангового защитника Маттео Дармиана.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" может присоединиться к "нерадзурри" за 2,5 миллиона евро.

При этом рыночная стоимость 30-летнего итальянца оценивается в 6,5 миллионов.

Дармиан оказался в "Парме" в сентябре прошлого года, с тех пор он сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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