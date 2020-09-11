"Интер" может усилиться экс-защитником "Манчестер Юнайтед"
Миланский "Интер" намерен приобрести у "Пармы" флангового защитника Маттео Дармиана.
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" может присоединиться к "нерадзурри" за 2,5 миллиона евро.
При этом рыночная стоимость 30-летнего итальянца оценивается в 6,5 миллионов.
Дармиан оказался в "Парме" в сентябре прошлого года, с тех пор он сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|Хеллас Верона
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|38
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|Парма
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|Болонья
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|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|26
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|Сампдория
|26
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|26
|18
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