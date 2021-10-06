"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами

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"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансамиФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" может устроить распродажу в ближайшее время из-за финансовых проблем.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, из-за серьезных убытков чемпионам Италии нужно получить около 100 миллионов евро в период с января по июнь 2022 года.

По информации источника, из-за этого руководство миланского клуба может расстаться с такими игроками, как Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Милан Шкриньяр или Алессандро Бастони. 

Напомним, что прошедшим летом "Интер" уже продал Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро в "Челси" и Ашрафа Хакими в ПСЖ за 70 миллионов евро.

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