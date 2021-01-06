"Интер" может вернуть из Китая Эдера

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"Интер" может вернуть из Китая ЭдераНападающий "Цзянсу Сунин" Эдер Мартинс может продолжить свою карьеру в Серии А.

В 34-летнем футболисте заинтересован главный тренер "Интера" Антонио Конте. Клуб уже беседовал с Эдером по поводу возможного перехода.

Как сообщается, сделка может пройти легко по причине того, что "Цзянсу Сунин" владеет корпорация Suning, которой также принадлежит "Интер", информирует Джанлука Ди Марцио.

Напомним, итальянец уже выступал за миланский клуб с 2016 по 2018 год.

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