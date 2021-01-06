"Интер" может вернуть из Китая Эдера

Нападающий "Цзянсу Сунин" Эдер Мартинс может продолжить свою карьеру в Серии А.

В 34-летнем футболисте заинтересован главный тренер "Интера" Антонио Конте. Клуб уже беседовал с Эдером по поводу возможного перехода.

Как сообщается, сделка может пройти легко по причине того, что "Цзянсу Сунин" владеет корпорация Suning, которой также принадлежит "Интер", информирует Джанлука Ди Марцио.