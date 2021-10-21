"Интер" может забрать себе лидера "Наполи"

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"Интер" может забрать себе лидера "Наполи"Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Лидер "Наполи" и хавбек сборной Италии Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку в скором времени.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, представитель футболиста Винченцо Писакане провел встречу с людьми из стана миланского "Интера".

Сам агент обозвал данную встречу "рутиной" так как он также представляет интересы защитника "нерадзурри" Данило Д′Амброзио. 

Соглашение Инсинье с "Наполи" рассчитано до конца нынешнего сезона.

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