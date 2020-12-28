"Интер" может заменить Хандановича украинским вратарём

Миланский "Интер" определил двоих кандидатов на замену Самиру Хандановичу, пишет Calciomercato.

Словенцу в следующем году исполнится 37 лет, поэтому клуб уже задумывается о его преемнике.

По информации источника, в шорт-лист "нерадзурри" включены Хуан Муссо ("Удинезе") и Анатолий Трубин ("Шахтёр").

Приоритетным вариантом для "Интера" является аргентинец, а более реальным - украинец. Дело в том, что за голкипера фриульцев придётся заплатить 30 миллионов евро.

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