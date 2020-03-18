"Интер" может заменить Лаутаро Мартинеса игроком "Манчестер Юнайтед"
"Интер" ищет нового форварда на случай ухода Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" рассматривают вариант с нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем, который может уйти из клуба, если "МЮ" не попадет в Лигу Чемпионов.
Напомним, что Лаутаро Мартинес, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".
В этом сезоне на счету Мартиаля 16 забитых мячей и пять ассистов в 34 матчах.
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