"Интер" может заплатить "Манчестер Юнайтед" за участие Санчеса, если клубы встретятся в финале Лиги Европы
Миланский "Интер" может заплатить "Манчестер Юнайтед" определенную сумму за участие чилийского нападающего Алексиса Санчеса в финальном матче Лиги Европы, если клубы сыграют между собой в решающем поединке.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала разгромил австрийский ЛАСК со счетом 5:0 и практически гарантировал себе выход в четвертьфинал. "Интер" сыграет с "Хетафе" в 1/8 финала, победитель определится в одном матче.
В нынешнем сезоне 31-летний Санчес провел за "Интер" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" цену на Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
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