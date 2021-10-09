"Интер" может зимой усилиться форвардом "Реала"
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович, скорее всего, сменит команду во время январского трансферного окна.
По информации журналиста Николо Скиры, футбольный агент Фали Рамадани уже работает над уходом серба в другой клуб.
За ситуацией с 23-летним футболистом внимательно следит миланский "Интер". "Нерадзурри" интересен вариант с арендой форварда.
В текущем сезоне Йович сыграл за "Реал" всего 6 неполных матчей и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14