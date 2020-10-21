"Интер" на 90-й минуте ушел от поражения в матче с гладбахской "Боруссией"

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"Интер" на 90-й минуте ушел от поражения в матче с гладбахской "Боруссией"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе В миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью со счетом 2:2.

Счет в начале второго тайма открыл Ромелу Лукаку, но вскоре равновесие восстановил Рами Бенсебайни. В конце матча гостей вывел вперед Йонас Хофманн, но на 90-й минуте "Интер" от поражения спас Лукаку.

"Интер" Милан Италия – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 2:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 49 - 1:0, Бенсебайни, 63 (с пенальти) - 1:1, Хофманн, 84 - 1:2, Лукаку, 90 - 2:2

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Коларов, Дармиан, Перишич, Видаль, Эриксен, Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Лукаку.

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа, Тюрам, Эмболо (Херрманн, 75).

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