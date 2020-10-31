"Интер" на 92-й минуте ушел от поражения в матче с "Пармой"

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле проиграл сыграл вничью с "Пармой" со счетом 2:2. Пармезанцы в середине второго тайма повели с разницей в два мяча благодаря дублю Жервиньо. Миланцев от поражения спасли голы Марцело Брозовича и Ивана Перишича.

"Интер" остался на пятом месте в турнирной таблице Серии. "Парма" по-прежнему занимает 15-ю позицию.

"Интер" Милан - "Парма" Парма - 2:2 (0:0)

Голы: Жервиньо, 46 - 0:1, Жервиньо, 62 - 0:2, Брозович, 64 - 1:2, Перишич, 90+2 - 2:2

"Интер": Ханданович, Хакими (Янг, 78), Коларов, Раноккия, Дармиан (Пинамонти, 68), Перишич, Гальярдини (Брозович, 59), Эриксен (Видаль, 58), Барелла (Наингголан, 78), де Врей, Мартинес.

Не пропустите: "Аталанта" обыграла "Кротоне", Миранчук весь матч провёл в запасе. | http://soccernews.ru