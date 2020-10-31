"Интер" на 92-й минуте ушел от поражения в матче с "Пармой"
В матче 6-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле проиграл сыграл вничью с "Пармой" со счетом 2:2. Пармезанцы в середине второго тайма повели с разницей в два мяча благодаря дублю Жервиньо. Миланцев от поражения спасли голы Марцело Брозовича и Ивана Перишича.
"Интер" остался на пятом месте в турнирной таблице Серии. "Парма" по-прежнему занимает 15-ю позицию.
"Интер" Милан - "Парма" Парма - 2:2 (0:0)
Голы: Жервиньо, 46 - 0:1, Жервиньо, 62 - 0:2, Брозович, 64 - 1:2, Перишич, 90+2 - 2:2
"Интер": Ханданович, Хакими (Янг, 78), Коларов, Раноккия, Дармиан (Пинамонти, 68), Перишич, Гальярдини (Брозович, 59), Эриксен (Видаль, 58), Барелла (Наингголан, 78), де Врей, Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17