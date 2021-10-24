"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом"

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"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом"Фото: твиттер "Интера"

В заключительном матче 9-го тура итальянской Серии А "Ювентус" вырвал ничью у "Интера".

"Интер" продолжает занимать третье место. Отставание от лидирующего "Наполи" составляет 7 очков. "Ювентус" поднялся на шестое место.

"Интер" - "Ювентус" 1:1

Голы: Джеко, 17 - 1:0, Дибала (пен), 89 - 1:1

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Думфрис, 72), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 61), Барелла (Весино, 90), Джеко, Мартинес (Санчес, 72).

"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Дибала, 65), Локателли (Кайо Жорже, 83), Маккенни (Артур, 83), Кулусевски (Кьеза, 65), Мората, Бернардески (Бентанкур, 18).  

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