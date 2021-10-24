"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом"
Фото: твиттер "Интера"
В заключительном матче 9-го тура итальянской Серии А "Ювентус" вырвал ничью у "Интера".
"Интер" продолжает занимать третье место. Отставание от лидирующего "Наполи" составляет 7 очков. "Ювентус" поднялся на шестое место.
"Интер" - "Ювентус" 1:1
Голы: Джеко, 17 - 1:0, Дибала (пен), 89 - 1:1
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Думфрис, 72), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 61), Барелла (Весино, 90), Джеко, Мартинес (Санчес, 72).
"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Дибала, 65), Локателли (Кайо Жорже, 83), Маккенни (Артур, 83), Кулусевски (Кьеза, 65), Мората, Бернардески (Бентанкур, 18).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17