"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
Во Флоренции завершился матч 1/8 Кубка Италии между "Фиорентиной" и "Интером". 90 минут основного времени не выявили победителя и команды были вынуждены сыграть дополнительные полчаса. Лишь на исходе второго дополнительного тайма, гостям удалось вырвать победу. Итоговый счет 1:2.
"Фиорнентина" - "Интер" 1:2 (1:1) (после дополнительного времени)
Голы: Видаль, 40 (пенальти) - 0:1, Куаме, 57 - 1:1, Лукаку 119 - 1:2
"Фиорнентина": Терраччано, Касерес (Венути, 53), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Эссерик (Влахович, 52), Амрабат, Бонавентура, Кастровилли, Миленкович, Куаме (Кальехон, 97).
"Интер": Ханданович, Коларов, Янг (Хакими, 69), Раноккия, Шкриньяр (де Врей, 61), Гальярдини (Барелла, 81), Перишич, Видаль (Брозович, 94), Эриксен, Санчес, Мартинес (Лукаку, 69).
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