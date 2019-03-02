"Интер" на пост главного тренера рассматривает двух именитых итальянцев

"Интер" занимается поиском замены для наставника команды Лучано Спаллетти.

Как сообщает Football Italia, первыми в шорт-листе клуба являются Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Антонио Конте.

Напомним, что последним местом работы Конте был "Челси", который под его руководством выиграл АПЛ и Кубок Англии.

После 26 туров "Интер" находится на третьем месте и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 22 очка.

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