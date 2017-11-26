"Интер" на выезде без проблем разобрался с "Кальяри"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" в гостях переиграл "Кальяри" со счётом 3:1.

"Кальяри" – "Интер" - 1:3

Голы: Икарди, 29 - 0:1, Брозович, 55 - 0:2, Паволетти, 71 - 1:2, Икарди, 83 - 1:3.

"Кальяри": Биттенкур, Романья, Чеппителли, Андреолли, Падоин, Ионицэ (Фариас, 64), Фараго, Жоао Педро (Коссу, 82), Барелла, Чигарини, Паволетти (Джаннетти, 87).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Д`Амброзио, Миранда, Весино (Брозович, 53), Гальярдини, Валеро, Кандрева (Жоау Канселу, 86), Перишич, Икарди (Эдер, 90).

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