"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио"

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"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио"

"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" оказался сильнее "Лацио" в матчах чемпионата Италии.

"Аталанта" - "Интер" - 0:2 (0:2)

Голы: Д`Амброзио, 1 - 0:1, Янг, 20 - 0:2.

"Аталанта": Голлини (Спортьелло, 5), Толой, Кальдара, Джимсити, Гозенс, Кастань (Хатебур, 60), де Рон, Пашалич (Малиновский, 61), Фройлер (Муриэль, 61), Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата.

"Интер": Ханданович, Годин, Янг (Эриксен, 90), де Фрай, Д`Амброзио (Бираги, 78), Бастони (Шкриньяр, 77), Брозович, Гальярдини, Барелла (Моузес, 90), Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

"Милан" - "Кальяри" - 3:0 (1:0)

Голы: Клаван, 10 (в свои ворота) - 1:0, Ибрагимович, 55 - 2:0, Самуэль Кастильехо, 57 - 3:0.

"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер (Дуарте, 79), Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Беннасер (Брешанини, 66), Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Салемакерс, 65), Самуэль Кастильехо (Мальдини, 65), Леан (Бонавентура, 38).

"Кальяри": Краньо, Клаван (Карбони, 62), Ликояннис, Маттьелло (Ладинетти, 62), Чеппителли, Валюкевич, Ионицэ (Маригозу, 79), Перейро (Палоски, 62), Нандес, Фараго, Симеоне (Паволетти, 90).

"Наполи" - "Лацио" - 3:1 (1:1)

Голы: Руис, 9 - 1:0, Иммобиле, 22 - 1:1, Инсинье, 54 (с пенальти) - 2:1, Политано, 90+2 - 3:1.

"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй (Гулям, 78), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Политано, 85), Лоботка (Демме, 79), Руис, Кальехон (Лосано, 78), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 84).

"Лацио": Стракоша, Ачерби (Баштуш, 63), Габаррон (Вавро, 63), Луис Фелипе, Пароло (А.Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 83), Иммобиле, Корреа (Адеканье, 87).

А еще: "Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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