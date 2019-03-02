"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)

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"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Кальяри" оказался сильнее "Интера". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Интер" по-прежнему занимает 3-е место, а "Кальяри" - 14-е. Однако теперь у "Милана" и "Ромы" появился шанс сместить "нерадзурри" в турнирной таблице.

"Кальяри" - "Интер" 2:1

Голы: Чеппителли, 31 - 1:0, Мартинес, 38 - 1:1, Паволетти, 43 - 2:1

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Пизакане, Пеллегрини, Фараго, Чигарини (Брадарич, 70), Ионицэ (Падоин, 86), Жоао Педро (Десподов, 81), Барелла, Срна, Паволетти.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа (Кандрева, 83), Д`Амброзио, Весино (Валеро, 68), Брозович (Раноккия, 87), Перишич, Наингголан, Политано, Мартинес.

Предупреждения: Чигарини (8), Жоао Педро (20), Шкриньяр (29), Весино (65), Брозович (71), Фараго (76), Паволетти (79), Краньо (90).   

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Комментарии

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