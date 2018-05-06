"Интер" на выезде разгромно обыграл "Удинезе"

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"Интер" на выезде разгромно обыграл "Удинезе"В матче 36-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на выезде разгромил "Удинезе".

"Удинезе" - "Интер" - 0:4

Голы: Раноккья, 13 - 0:1, Рафинья, 44 - 0:2, Икарди, 45+1 - 0:3, Валеро, 71 - 0:4.

"Удинезе": Биссарри, Ларсен, Данило, Самир, Видмер, Балич, Бехрами (Янкто, 73), Фофана, Аднан, Де Паул (Барак, 51), Лазанья (Перица, 79).

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккья, Дальберт (Сантон, 69), Валеро, Брозович, Кандрева (Карамо, 79), Рафинья (Эдер, 84), Перишич, Икарди.

Удаление: Фофана, 49.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Болонью". | soccernews.ru

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