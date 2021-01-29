"Интер" нацелился на 34-летнего нападающего из Китая

Миланский "Интер" хочет усилить атаку нападающим "Цзянсу Сунин" Эдером Мартинсом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, в подписании 34-летнего футболиста лично заинтересован наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

Тренер видит в форварде китайской команды замену для Алексиса Санчеса, которого могут отправить в "Рому" в обмен на Эдина Джеко.

Эдер уже выступал за "Интер" с 2016 по 2018 год, сыграл 86 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с "Интером". | http://soccernews.ru