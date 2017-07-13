"Интер" нацелился на Бонуччи

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители "нерадзурри" уже контактировали с 30-летним футболистом, который является воспитанником миланского клуба.

Ранее сообщалось, что купить Бонуччи хочет "Милан". "Ювентус" требует за центрбека 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru