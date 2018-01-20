"Интер" нацелился на чилийского защитника

Миланский "Интер" может купить защитника "Сан-Лоренсо" Пауло Диаса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, возможный трансфер 23-летнего чилийца обойдётся "нерадзурри" в 8 миллионов евро.

Отмечается, что "Интер" пока не делал официального предложения о переходе Диаса, однако до закрытия текущего трансферного окна ситуация может измениться.

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