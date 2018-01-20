"Интер" нацелился на чилийского защитника

Теги интер милансан лоренцо

"Интер" нацелился на чилийского защитника

Миланский "Интер" может купить защитника "Сан-Лоренсо" Пауло Диаса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, возможный трансфер 23-летнего чилийца обойдётся "нерадзурри" в 8 миллионов евро.

Отмечается, что "Интер" пока не делал официального предложения о переходе Диаса, однако до закрытия текущего трансферного окна ситуация может измениться.   

Не пропустите: "Интер" согласовал переход Рафиньи Алькантары. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 20 51
2 Ювентус 20 50
3 Интер Милан 20 42
4 Лацио 19 40
5 Рома 19 39
6 Сампдория 19 30
7 Аталанта 20 30
8 Удинезе 19 28
9 Фиорентина 20 28
10 Торино 20 28
11 Милан 20 28
12 Болонья 20 24
13 Кьево 20 22
14 Дженоа 20 21
15 Сассуоло 20 21
16 Кальяри 20 20
17 СПАЛ 20 15
18 Кротоне 20 15
19 Хеллас Верона 20 13
20 Беневенто 20 7
Полная таблица

топ-5 тегов