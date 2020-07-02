"Интер" нацелился на двух игроков "Челси"

Миланский "Интер" проявляет интерес к двум защитникам лондонского "Челси" - Маркосу Алонсо и Эмерсону Пальмери, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" может продать игроков, но за достойную компенсацию.

Стоит отметить, что Эмерсон также входит в сферу интересов "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 25-летний Эмерсон провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Алонсо четыре забитых мяча и три голевые передачи в 23 поединках.

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