"Интер" нацелился на двух игроков "Челси"
Миланский "Интер" проявляет интерес к двум защитникам лондонского "Челси" - Маркосу Алонсо и Эмерсону Пальмери, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" может продать игроков, но за достойную компенсацию.
Стоит отметить, что Эмерсон также входит в сферу интересов "Ювентуса".
В нынешнем сезоне 25-летний Эмерсон провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Алонсо четыре забитых мяча и три голевые передачи в 23 поединках.
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