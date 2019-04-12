"Интер" нацелился на двух игроков чемпионата Англии

"Интер" хочет купить двух игроков из чемпионата Англии. Об этом сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб заинтересован в защитнике "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиане и защитнике "Челси" Эмерсоне.

Соглашение Дармиана с "МЮ" заканчивается летом. "Интер", предварительно, договорился с английским клубом о трансфере.

Контракт 25-летнего Эмерсона с "Челси" действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость - в 18 миллионов евро.

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