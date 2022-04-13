"Интер" нацелился на двух игроков "Реала"

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"Интер" нацелился на двух игроков "Реала"

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к двух футболистам мадридского "Реала" - полузащитнику Дани Себальосу и нападающему Луке Йовичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением обоих футболистов в летнее трансферное окно. "Реал" готов продать игроков, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава.

В нынешнем сезоне 24-летний Йович провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 25-летнего Себальоса одна голевая передача в 11 поединках.

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