"Интер" нацелился на двух защитников ПСЖ

Теги интер миланпсжтомас меньелайвин курзаватрансферы

"Интер" нацелился на двух защитников ПСЖ

Миланский "Интер" рассчитывает усилиться сразу двумя игроками ПСЖ, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" интересны фланговые защитники парижан Томас Менье и Лайвин Курзава.

Шансы итальянского клуба подписать этих игроков довольно высоки, поскольку они не имеют стабильной игровой практики.

В текущем сезоне 28-летний Менье провёл за ПСЖ 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. На счету 27-летнего Курзава 8 игр, результативными действиями не отличался.

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