"Интер" нацелился на двух защитников ПСЖ

Миланский "Интер" рассчитывает усилиться сразу двумя игроками ПСЖ, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" интересны фланговые защитники парижан Томас Менье и Лайвин Курзава.

Шансы итальянского клуба подписать этих игроков довольно высоки, поскольку они не имеют стабильной игровой практики.

В текущем сезоне 28-летний Менье провёл за ПСЖ 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. На счету 27-летнего Курзава 8 игр, результативными действиями не отличался.

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