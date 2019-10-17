"Интер" нацелился на Дзюбу

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"Интер" нацелился на Дзюбу

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в Серии А, сообщает миланская газета Il Giornale.

По сведениям издания, 31-летний россиянин стал трансферной целью "Интера".

Тренерский штаб "нерадзурри" видит в Дзюбе замену для травмированного Алексиса Санчеса.

В текущем сезоне форвард "Зенита" забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: Орлов: "В России раньше не было такого форварда, как Дзюба". | http://soccernews.ru
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