"Интер" нацелился на Дзюбу
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в Серии А, сообщает миланская газета Il Giornale.
По сведениям издания, 31-летний россиянин стал трансферной целью "Интера".
Тренерский штаб "нерадзурри" видит в Дзюбе замену для травмированного Алексиса Санчеса.
В текущем сезоне форвард "Зенита" забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3