"Интер" нацелился на Дзюбу

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в Серии А, сообщает миланская газета Il Giornale.

По сведениям издания, 31-летний россиянин стал трансферной целью "Интера".

Тренерский штаб "нерадзурри" видит в Дзюбе замену для травмированного Алексиса Санчеса.

В текущем сезоне форвард "Зенита" забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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