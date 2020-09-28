"Интер" нацелился на экс-форварда "Арсенала"

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"Интер" нацелился на экс-форварда "Арсенала"

Миланский "Интер" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Пармы" Жервиньо, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, миланский клуб намерен подписать футболиста до закрытия трансферного окна. На трансфере форварда настаивает лично главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

33-летний Жервиньо выступает за "Парму" с 2018 года, провел за клуб 62 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Беверен", "Ле-Ман", "Лилль", "Арсенал", "Рому" и "Хэбэй Чайна Форчун". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 80 матчей и забил 22 мяча.

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