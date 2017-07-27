"Интер" нацелился на экс-защитника "Рубина"

Теги лас пальмасинтер миланрубинмаурисио лемос

"Интер" нацелился на экс-защитника "Рубина"

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику "Лас Пальмаса" Маурисио Лемосу, который известен по выступлениям за казанский "Рубин".

Как сообщает Fichajes, видеть в своей команде 21-летнего уругвайца хочет главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти.

Впрочем, препятствием этому трансферу может стать цена футболиста. "Лас Пальмас" требует за Лемоса 25–30 миллионов евро.

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