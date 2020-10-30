"Интер" нацелился на экс-защитника "Спартака"
Центральный защитник "Наполи" Никола Максимович заинтересовал миланский "Интер", утверждает Calciomercato.
По информации источника, "нерадзурри" собираются сделать предложение сербу, если тот не договорится со своим нынешним клубом о продлении контракта.
Соглашение 28-летнего футболиста с неаполитанцами истекает в июне 2021 года, и стороны пока не могут найти компромисс в вопросе зарплаты.
Стоит отметить, что в 2018 году Максимович выступал на правах аренды за московский "Спартак". Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
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|М
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|Ювентус
|26
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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