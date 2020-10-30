"Интер" нацелился на экс-защитника "Спартака"

Центральный защитник "Наполи" Никола Максимович заинтересовал миланский "Интер", утверждает Calciomercato.

По информации источника, "нерадзурри" собираются сделать предложение сербу, если тот не договорится со своим нынешним клубом о продлении контракта.

Соглашение 28-летнего футболиста с неаполитанцами истекает в июне 2021 года, и стороны пока не могут найти компромисс в вопросе зарплаты.

Стоит отметить, что в 2018 году Максимович выступал на правах аренды за московский "Спартак". Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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