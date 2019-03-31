"Интер" нацелился на еще одного игрока "Барселоны"

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"Интер" нацелился на еще одного игрока "Барселоны"

"Интер" задумался о покупке хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.

Как сообщает Calciomercato, каталонский клуб не будет препятствовать уходу 31-летнего чилийца, чья трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. Соглашение игрока с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Видаль провел 40 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что ранее "Интер" проявлял интерес к Ивану Ракитичу и Малкому.

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