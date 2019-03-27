"Интер" нацелился на форварда "Барселоны" Малкома

"Интер" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, такой вариант развития событий маловероятен, так как "Барселона", если и согласится, то только на продажу игрока.

Также форвард входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Наполи", "Ювентуса" и нескольких китайских клубов.

В нынешнем сезоне 22-летний Малком провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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